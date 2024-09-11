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Ankara'da yeni uygulama başladı: Gece kreşi açıldı

Çankaya Belediyesi, gece çalışan ailelere destek olmak amacıyla Ankara'da ilk kez "gece kreşi" uygulamasını başlattı.

11.09.2024 - 12:51 | | AA
Ankara'da yeni uygulama başladı: Gece kreşi açıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gece kreşi, Maltepe Gündüz Bakımevi'nde pilot uygulama olarak hayata geçirildi.

Başkentte ilk kez yapılan uygulamayla 3-6 yaş arasındaki çocuklara 19.00-07.00 saatleri arasında hizmet verilecek.

Çocukların eğitimleri ve bakımları belediyenin uzman öğretmenlerince sağlanacak. Kreşte, akşam yemeğinin yanı sıra çeşitli etkinliklere de yer verilecek.

Gece kreşi, ailelerin talepleri doğrultusunda diğer mahallelerdeki kreşlerde de uygulanabilecek.

 

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