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GündemAnkara'da sahte alkol kâbusu: Ölenlerin sayısı 109'a yükseldi, 44 kişi tutuklandı
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Ankara'da sahte alkol kâbusu: Ölenlerin sayısı 109'a yükseldi, 44 kişi tutuklandı

14.05.2025 - 10:36Güncellenme Tarihi:
Ankara'da sahte alkol kâbusu: Ölenlerin sayısı 109'a yükseldi, 44 kişi tutuklandı

Ankara'da sahte alkol sebebiyle 109 kişinin hayatını kaybettiği, olayla ilgili devam eden soruşturmada ise 44 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan sahte içki üretim ve satışıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca 'kaçakçılık' ve 'olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına Adli Tıp Kurumu'nun toksikoloji raporları da eklendi.

44 kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında raporlara göre tutuklu sayısı 44'e yükseldi, 56 şüpheli ise adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.

Ölenlerin sayısı 109'a yükseldi

Öte yandan, sahte içki kullanımı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 109'a yükseldi. 29 kişinin ise yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma kapsamındaki dosya sayısı 169 olurken, şüpheliler hakkında düzenlenecek iddianamelerin ayrı ayrı yazılacağı öğrenildi.

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