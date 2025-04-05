Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti! Cadde ve sokaklar suyla doldu

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Mesai bitimi saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde birçok noktada sürücüler zor anlar yaşarken, bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada ise yağışların gece saatlerine kadar devam edeceği belirtilerek, sel ve su baskınları konusunda uyarıda bulunuldu.

‘HER YAĞMUR YAĞDIĞINDA EVİMİZİ SU BASIYOR’

Mamak ilçesinde Uzgörenler Sokak’taki 4 katlı dairenin kot 1'inci katında bulunan iki daireyi, su bastı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce dairelerdeki su tahliye edilirken, evdeki eşyalarda hasar meydana geldi. Annesinin evini su basması üzerine olay yerine geldiğini söyleyen Özgür Şener, daha önce de bu evi su bastığını söyledi. Önceki baskında eşyaların kullanılamaz hale geldiğini belirten Şener, "Her yağmur yağdığında evimizi su basıyor. Daha önce eşyalarımızın tamamını çöpe attık. Eşyalarımızı yeniledik. Bu ikinci sefer su basması oldu. Evde değildik. Komşularımız haber verdi. Eve geldiğimizde komple su doluydu. Evin içerisi göl gibi. Annem yaşlı, evde tek kalıyordu. Aşağıda ağlıyor. Morali bayağı bozuk" dedi.