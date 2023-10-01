Ankara'da patlama! Siyasilerden çok sert tepki

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın önünde 2 terörist saldırı girişiminde bulundu. Teröristlerden biri kendisini patlatırken diğer terörist vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırıda 2 emniyet mensubu yaralandı.

TBMM'nin açılacağı günde gerçekleşen saldırıya siyasilerden peş peşe sert mesajlar geldi:

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Son Terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir.,

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT: İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetliyorum. Saldırının savuşturulmasında yer alan kahraman Polis Memurlarımızı kutluyor, yaralanan arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum ve başta İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya olmak üzere Bakanlığımızın tüm personellerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz terörün her türlüsünün kökünü kurutmaya kararlıdır.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR: Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirilen hain terör saldırısında yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyor, birliğimize ve kardeşliğimize kast eden bu alçak saldırıyı lanetliyorum.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ: Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleşen hain terör saldırısında yaralanan kahraman emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Terörle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI BÜLENT TURAN: Bakanlığımıza yapılan bu aciz saldırı neyin mesajı olursa olsun, kim neyi hedefliyorsa hedeflesin, Türkiye Yüzyılı'na ilerleyişimiz devam edecek. Hiç kimsenin Türkiye'de huzursuzluğu, korkuyu, terörü hortlatmasına izin vermeyiz!

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER: Ankara Kızılay'da meydana gelen terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Saldırıyı etkisiz hâle getiren kahraman polislerimize yürekten teşekkür ediyor, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim milletimize tekrarını yaşatmasın...

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU: Emniyet Teşkilatımıza geçmiş olsun. Teröre hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz.

ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ: Kızılay'da hain teröristlerin düzenlediği patlamada yaralanan emniyet memurlarımıza acil şifalar diliyorum. İçişleri Bakanlığımız ve Sayın Ali Yerlikaya başta olmak üzere hepimize geçmiş olsun.

TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI FUAT OKTAY: Ankara’da yaşanan hain bombalı saldırı eyleminde yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyorum. Ülkemizin ve milletimizin huzuruna kastedenlere asla fırsat vermeyeceğiz.