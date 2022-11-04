Ankara’da paraşüt atlayışı esnasında yaşanan kazada bir asker şehit oldu

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Ankara Gölbaşı ilçesinde 3 Kasım 2022 tarihinde icra edilen serbest paraşüt atlayışı esnasında meydana gelen kazada Hv. P. Asb. Kd. Çvş. Özkan DEMİR şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Şehit Demir'in acı haberi, Mersin'in Merkez Mezitli ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan babası Sami ve anne Aysel Demir'e Mezitli Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından şehidin baba evinin önüne taziye çadırı kurulurken, çevreye Türk bayrakları asıldı. Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları da başsağlığı dileklerini iletti. Evli olduğu öğrenilen şehidin, bugün yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.