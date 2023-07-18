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Ankara'da MKE fabrikasında patlama

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Kayaş MKE kapsül fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

18.07.2023 - 11:48 |
Ankara'da MKE fabrikasında patlama

Makine ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE) Ankara’da bulunan kapsül fabrikasında patlama sesleri duyuldu. Ankara Kayaş'ta meydana gelen patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yaptığı açıklamada, "Biri ağır dört yaralımız var. Şu anda güvenlik önlemleri alındı. Çalışmaların tamamı güvenli bölgeye taşındı. Zaman zaman küçük Patlama sesleri geliyor, ama tamamen güvenlik önlemi alınmış durumda. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

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