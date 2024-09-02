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Ankara'da korkunç olay! İnşaatta iskele çöktü; 3 işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Sincan ilçesinde inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 12'nci kattan düşen 2'si kardeş, 3 işçi hayatını kaybetti.

02.09.2024 - 16:00 |
Ankara'da korkunç olay! İnşaatta iskele çöktü; 3 işçi hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Törekent Mahallesi'nde 16 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. İşçiler, 12'nci katta dış cephe boyası yaptığı sırada iskele kırılarak, bir kısmı çöktü.

Çöken kısımda çalışan inşaat işçileri Volkan (34) ve Çetin Buru (39) kardeşler ile kuzenleri Mertcan Buru (27) yere düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Volkan ve Çetin Buru'nun hayatını kaybettikleri belirlendi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Mertcan Buru da ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

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