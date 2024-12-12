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Ankara'da fuhuş operasyonu! Gözaltılar var

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelinde “fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçuna yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar çerçevesinde şüpheli 6 kişi ile 4 otel belirledi.

12.12.2024 - 09:43 | | İHA
Ankara'da fuhuş operasyonu! Gözaltılar var

Teknik ve fiziki incelemelerin ardından icra edilen operasyonda, aralarında otel müdürleri ve çalışanlarının yer aldığı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, bahse konu otellerin ise ticari faaliyetleri sonlandırıldı. Operasyonda fuhşa zorlandığı tespit edilen 20'yi aşkın mağdur kadın da kurtarıldı. Mağdurların ifadelerinde otel görevlilerine her konaklama için para verdiklerini söyledikleri öğrenildi.

 

 

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