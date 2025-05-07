Ankara’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışma 4 can aldı

Edinilen bilgilere göre kaza saat 21.00 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu Bala mevkisinde meydana geldi. K.T. idaresinde 06 BIM 593 plakalı Mazda marka otomobil otoyolda geri dönerek tersten gitmeye başladı. Ters yönde giden otomobil, E.A. kontroldeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarıldı. Kazada Mazda marka otomobilin sürücüsü K.T. ve diğer otomobilin sürücüsü E.A. ile otomobilde bulunan İ.A. ve Ç.A. hayatını kaybederken E.A. ise yaralandı. Yaralı vatandaş hastaneye sevk edilirken hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.