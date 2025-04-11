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Ankara'da elektrikli araç şarj istasyonlarına park yasağı!

11.04.2025 - 16:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Ankara'da elektrikli araç şarj istasyonlarına park yasağı!

Başkentte Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) aldığı kararla, elektrikli araç şarj istasyonlarına, şarj edilen araçlar haricinde park yapılması yasaklandı.

Bazı noktalarda elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulması ihalesini kazanan bir şirket, buralara fosil yakıtlı araçların park etmesi nedeniyle elektrikli araç kullanıcılarına hizmet veremeyip, ticari zarara uğradıklarını belirterek UKOME'ye başvurdu.

Ankarada elektrikli araç şarj istasyonlarına park yasağı

Başvuruyu değerlendiren UKOME, Çankaya ile Altındağ'daki 36 araçlık 6 otopark alanının, şarj edilecek elektrikli araçlara tahsis edilerek bu alanlara park yasağı getirilmesine karar verdi.

Ankarada elektrikli araç şarj istasyonlarına park yasağı

Karar doğrultusunda bu alanlardaki trafik işaret ve levhalarının altına "şarj edilen araç harici park etmek yasaktır" uyarısını içeren levhalar eklendi.


Ankarada elektrikli araç şarj istasyonlarına park yasağı

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