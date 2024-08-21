Ankara'da çıkan yangın Bolu'ya sıçradı! Köy boşaltıldı

Öğle saatlerinde Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda yangın başladı.

Ankara ile Bolu'nun sınırında büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi. Yangın daha sonra Bolu'nun Gerede lçesindeki ormanlık alana sıçradı.

ALEVLER KÖYE YAKLAŞTI

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde başlayan orman yangını, Bolu'nun Geredi ilçesine bağlı Demirler köyüne sıçradı. Alevlerin köye yaklaşması nedeniyle Demirler köyü tedbir amacıyla boşaltıldı. Ayrıca, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için iş makineleriyle evlerin etrafına toprak set çekildi. Öte yandan jandarma ekipleri, çevre köylerde de vatandaşlara uyarıda bulundu.

Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

BOLU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Yangının Gerede'ye sıçraması üzerine Bolu Valiliğinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28 sıralarında başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sirayet eden orman yangınına Valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup söndürme çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı

'İNSAN KAYNAKLI ÇIKTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Ankara Valisi Vasip Şahin ile Bolu Valisi Erhan Kılıç, Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde başlayıp, Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyüne sıçrayan orman yangını ile ilgili bölgede incelemelerde bulundu. Ankara Valisi Şahin, alevlerin rüzgarın da etkisiyle yayıldığını belirterek, "Ekipler kuvvetli bir şekilde burada. 6 helikopter, iş makineleri ile yangına hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. İnşallah kısa zamanda yangının önüne geçilir. Buradaki yangın daha çok mera ve ot yangını şeklinde. Arazi daha çok meşeden oluşuyor. Meşe de yangına dayanıklı bir ağaç türü. Dolayısıyla ağaç yangınımız çok fazla olmadı. Fakat otlardan ve rüzgardan dolayı yayılan bir yangın söz konusu. Helikopterlerimizle havadan, itfaiye ve iş makineleri ile karadan olmak üzere yangını söndürülme çalışmaları devam ediyor. Yangının neden çıktığına dair net olarak bir şey söylemek mümkün değil. Ancak insan kaynaklı çıktığını düşünüyoruz. Bunların tespiti yapılacak" diye konuştu.

Haberin Devamı

'BOLU’DA 65 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ'

Bolu Valisi Erkan Kılıç ise "Demirler köyünde yaşayan 65 kişi tahliye edilerek güvenli bölgeye alındı. Yangına hızlı müdahale edildi. Yangının, Demirler köyündeki evlere sıçramasını, birkaç metre kala AFAD ve itfaiye ekipleri önledi. Akabinde hemen güvenlik görevlileri ile birlikte o bölgedeki vatandaşları uzaklaştırdık. Şu anda bulunduğumuz alan, otluk bir alan ancak Gerede kısmı ağaçlık bir alan. Müdahale için civar illerden takviye istendi. Devletin bütün kurum ve kuruluşları burada. Bu yangını söndürmek için herkes var gücü ile çalışıyor" dedi.

MSB: 7 HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'nın Kızılcahamam, Afyon'un Sandıklı ve İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınları için toplam 7 helikopter görevlendirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afyon, İzmir ve Ankara'da çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait; 3 helikopter ile Afyon'un Sandıklı ilçesinde, 2 helikopter ile İzmir'in Menderes ilçesinde, 2 helikopter ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde olmak üzere toplam 7 helikopter görevlendirildi" denildi.

Haberin Devamı

BİNGÖL'DE YANGIN 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Genç ilçesine bağlı Meşedalı köyü kırsalındaki ormanda, saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin de desteğiyle yangın, 2 saatlik çalışma ile söndürüldü.

İZMİR'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Menderes ilçesi kırsal Deliömerler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucu saat 19.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.