GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemAnkara'da 300 polisle 'asayiş' uygulaması
HaberlerGündem Haberleri Ankara'da 300 polisle 'asayiş' uygulaması
ABONE OL

Ankara'da 300 polisle 'asayiş' uygulaması

Ankara'da, 300 polisin katılımıyla eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirildi.

15.01.2022 - 08:25 | | DHA
Ankara'da 300 polisle 'asayiş' uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde Kızılay bölgesinde bulunan gece kulübü ve barlara yönelik asayiş denetimi gerçekleştirildi. Çeşitli birimlerden 50 ekipten oluşan 300 polisin yanı sıra zabıta ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, iş yerlerinin ruhsat ve izinleri kontrol edilirken, müşteri ve çalışanların GBT'lerine bakıldı.

GÜNCEL HABERLER

Vefalı evlada mirasta pozitif ayrımcılık yapılabilir! Yargıtay'dan flaş karar

Vefalı evlada mirasta pozitif ayrımcılık yapılabilir! Yargıtay'dan flaş karar

Cezalandırma operasyonu! Terör örgütüne büyük darbe! 44 terörist öldürüldü

Cezalandırma operasyonu! Terör örgütüne büyük darbe! 44 terörist öldürüldü

Kar bu kez çok kuvvetli geliyor! Tarih belli oldu, Meteoroloji son dakika duyurdu! İstanbul, Ankara, Marmara ve...

Kar bu kez çok kuvvetli geliyor! Tarih belli oldu, Meteoroloji son dakika duyurdu! İstanbul, Ankara, Marmara ve...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Vefalı evlada mirasta pozitif ayrımcılık yapılabilir! Yargıtay'dan flaş karar

Vefalı evlada mirasta pozitif ayrımcılık yapılabilir! Yargıtay'dan flaş karar

Sıradaki Haber
Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşı ne kadar oldu, bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım 2022?

Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşı ne kadar oldu, bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım 2022?

Sıradaki Haber
15 Ocak evde bakım maaşı yatan iller 2022 listesi belli oldu mu? Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2022, evde bakım parası hangi illerde yattı?

15 Ocak evde bakım maaşı yatan iller 2022 listesi belli oldu mu? Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2022, evde bakım parası hangi illerde yattı?

Sıradaki Haber
Almanya bu Türk gencini konuşuyor! Hükümet harekete geçti, başbakandan özel ödül

Almanya bu Türk gencini konuşuyor! Hükümet harekete geçti, başbakandan özel ödül

Sıradaki Haber