Ankara mitingi hangi yollar kapalı? 23 Mart AK Part Ankara mitingi kapalı yollar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimi öncesi büyük mitinglerinden birini bugün Ankara'da gerçekleştirecek. Başkent Millet Bahçesi'ndeki miting öncesi hazırlıklar tamamlandı. Miting saat 13.30'da başlayacak. Peki, Ankara mitingi hangi yollar kapalı? İşte 23 Mart AK Parti Ankara mitingi kapalı yollar
23.03.2024 - 13:00 |
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyası kapsamında Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak gerçekleştirdiği miting maratonu, Ankara'da devam ediyor. 23 Mart Cumartesi günü düzenlenecek olan Ankara mitingi için geri sayım başladı. Mitingin başlama saati 13.30 olarak planlanıyor.
AK PARTİ ANKARA MİTİNGİ NEREDE YAPILACAK?
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginin saat kaçta ve nerede olacağını açıkladı. Turgut Altınok, ''Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek Büyük Ankara Mitingi'ne tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum.'' ifadelerini kullandı.
Miting nedeniyle kapatılan bir yol yok.