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Ankara merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kamu kurumlarına yerleştirilmelerinde rol aldıkları tespit edilen toplam 14 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

02.05.2023 - 08:35 | | İHA
Ankara merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet teşkilatı yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt üyelerinin kamu kurumlarına yerleştirilmesini sağladıkları tespit edilen 5’i görevde, 1’i ihraç ve 8 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca gözaltı kararı verildi. 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere devam edildiği bildirildi.

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