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ANKA III bir başarıya daha imza attı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ANKA III insansız hava aracı, uçuş sırasında iniş takımlarını havada kapatarak bir ilke daha imza attı. Konuyla ilgili açıklama yapıldı.

19.08.2024 - 18:48 |
ANKA III bir başarıya daha imza attı

TUSAŞ tarafından üretilen ANKA III, bir ilke daha imza attı. Yerli ve milli imkanlar dahilinde geliştirilen insansız hava aracı (İHA), uçuş esnasında iniş takımlarını havada kapatarak bir ilki gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin TUSAŞ’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “28 Aralık 2023 tarihinde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren ANKA III, iniş takımlarını havada kapatarak önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Bu gurur verici adım, ANKA III'ün üstün performansını bir kez daha kanıtladı ve ülkemizin savunma gücüne güç katacak yeni teknolojilere bir adım daha yaklaştırdı. ANKA III, gelişmiş teknoloji ve yenilikçi tasarımıyla gökyüzünde yükselmeye hazırlanırken, Türkiye'nin savunma sanayisinde fark oluşturacak. Her geçen gün daha da güçlenen ANKA III, vatanımızın güvenliği için gün sayıyor” ifadelerine yer verildi.

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