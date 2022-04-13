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ANKA-B İHA’ların "serseri mayın tespit" denemeleri başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, ANKA-B İHA’ların SARPER ve MİLSAR radar sistemlerini kullanarak gerçekleştirdiği serseri mayın tespit denemelerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

13.04.2022 - 18:27 |
ANKA-B İHA’ların "serseri mayın tespit" denemeleri başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimiz, sürüklenen mayınların tespiti için ANKA-B İHA’lar üzerinde ASELSAN’ın SARPER ve METEKSAN’ın MİLSAR radar sistemlerini kullanarak Aksaz Körfezi’nde gerçekleştirdiği 'serseri mayın tespit' denemelerini başarıyla tamamladı" denildi.

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