Anayasada 3. madde tartışması! Numan Kurtulmuş: Algı operasyonudur

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamaları şu şekilde:

Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak bugüne kadar, önümüzdeki anayasa süreçlerine ilişkin muhtevayla ilişkin konuşmaktan bilerek hep kaçındım. Çünkü benim Meclis Başkanı olarak en temel görevim; bu sürecin açık, şeffaf ve herkesi işin içine katacak şekilde sürdürülebilmesidir. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yasama yılında bütün siyasi partilerle görüşmeler gerçekleşti. Hiçbir siyasi parti kategorik olarak kapıyı kapatmadı. Tabii ki eleştirel var, demokrasinin güzelliği de burada. Herkes farklı fikirleri söyleyecek ama partiler arasında mecliste güzel bir ortam ortaya çıkarsa bizim zihnimizden geçen çok büyük bir katılımla, parlamentoda 400'ün çok üstünde bir oyla anayasa kabul edilsin. Bunun için çalışmaları sürdürüyoruz.

Sadece meclisteki partiler de değil. Bu süreçte hukuk fakültelerin, yargı camiasının, sivil toplum kuruluşlarının kararı ve kanaati olan, bu konuyla ilgili çalışması olan herkesin görüşlerinin açık bir şekilde tartışılabileceği bir platformu oluşturmaya çalışıyoruz.

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Meclis'in açılmasından bir gün evvel yaptığım konuşmada ondan önceki birçok görüşmemde, televizyon konuşmalarımda da açıklıkla ifade ettim. İlk 4 maddeyle ilgili bir tartışma söz konusu değildir. Kaldı ki bu konuda da çok titiz olmamız gereken bir süreçteyiz. Altını çizerek en az 7-8 kez söylediğimi ben hatırlıyorum. İlk 4 madde hakkında tartışmanın başlaması aslında sürece zarar veren ve vakit kaybettiren bir gelişme olur. Gazi Üniversitesi'ndeki konuşmada sanki 3. maddeyle ilgili bir mesele gündeme geliyormuş gibi bir yanlış algının oluşturulmaya çalışılması ise en hafif ifadesiyle bir algı yönetimidir. Kabul etmem mümkün değil. Konuşmamın hiçbir yerinde 3. madde diye bir şey geçmemiştir. Ben şunu söylüyorum, usul esasa mukaddemdir. Yani anayasa hangi maddeleri yazacağından daha ziyade anayasanın nasıl yapılacağı, demokratik şeffaf süreçlerin hangi yöntemle yönetileceği ve bu süreçte de anayasanın ruhuna yapımına diline ilişkin konuları şimdiye kadar konuştum. 3. maddeyle ilgili bir tartışma varmış gibi göstermek en hafif tabiriyle haksızlıktır yanlışlıktır ve bir algı operasyonudur.

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