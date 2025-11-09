Amasya’da ekmek ve sudan ucuz! Fiyatı yaz-kış değişmiyor

Haberin Devamı

Türkiye’de soğan üretiminin en fazla gerçekleştirildiği ikinci şehir olan Amasya’da bu yıl 90 bin dekar alanda yapılan ekiminden yaklaşık 500 bin ton rekolte elde edildi. İspanya ve Almanya gibi Avrupa ülkelerine de ihracatı sağlandı.



"Bir tane ekmek insanın karnını doyurmuyor"

50 yılı aşkın süredir semt pazarında esnaflık yapan Elvan Bulut, "Amasya’da soğanın kilosu 10 TL, ekmeğin tanesi ise 12,5 TL’den satılıyor. Bir tane ekmek insanın karnını doyurmuyor. Gramajı ufalıyor, parası çoğalıyor" dedi. Bulut, bu durumu ‘Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana’ türküsünü seslendirerek dile getirdi.







"Soğan 7 aydır 10 TL’den satılıyor"

Amasya Belediyesi meclis üyesi olan Amasya Pazarcılar Derneği Başkanı Tolga Güven de soğanın sudan ucuz olduğunu belirterek, "Pazarın en ucuzu soğan. Yaklaşık 7 aydır 10 TL’den satılıyor. Sudan ucuza satılıyor. Kışın da bol bol soğan alınıp, tüketilmeli. Şifa deposu soğan giren eve hastalık girmez" diye konuştu.



"İnsanımızı pazardan soğuttular"

İstanbul ve Çorum’da semt pazarlarında yaşanan hadiselerin sosyal medyanın etkisiyle helalinden kazançtan başka düşüncesi olmayan pazarcılara da olumsuz yansıdığına işaret eden Güven, "müşteri her zaman haklıdır" prensibiyle hizmet ettiklerini söyledi. Aynı durumdan şikayet eden pazarın tek kadın esnafı Şahsenem Gelir ise, "Sosyal medyadaki yayınlarla insanımızı pazardan soğuttular. Biz tüm müşterilerimizi içtenlikle, güler yüzle pazarımıza bekliyoruz" şeklinde konuştu.