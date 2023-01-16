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Amasra'daki maden faciasında ses kaydı ortaya çıktı

Bartın'ın Amasra ilçesinde 42 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasında, işçilere, "Ayağı boşaltın, boşaltın komple" talimatının iletildiği ses kaydı ortaya çıktı.

16.01.2023 - 11:39 | | Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)
Amasra'daki maden faciasında ses kaydı ortaya çıktı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra İşletme Müdürlüğü bünyesindeki maden ocağında 14 Ekim 2022'de meydana gelen faciada 42 işçi hayatını kaybetti, 10 işçi de yaralandı. TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun raporu beklenirken, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından; kaza günü işçilere giden talimatın TTK kaynaklarından alınan ses kaydını paylaştı.

Amasradaki maden faciasında ses kaydı ortaya çıktı

Eksi 300 kotundaki işçilerle yapılan ses kaydında, "Selamünaleyküm, ayağı boşaltın, boşaltın komple" ifadeleri yer aldı. Ayrıca kayıtta, telefonu kapatmadan önce bir işçinin, "Tamam anlaşıldı" dediği, ardından arkadaşlarına "Ayağı boşaltın" diyerek bağırdığı duyuldu.

Amasradaki maden faciasında ses kaydı ortaya çıktı

Yavuzyılmaz, paylaşımında, "Amasra'da grizu patlamasının yaşandığı dakikada 300 kottaki madencilerle son konuşma kaydı. Merkez Gaz İzleme operatörü, 'Derhal ayağı boşaltın!' Bu sayede bu ayaktaki 10 madenci kurtulurken, 1 işçi hayatını kaybetti. Maalesef diğerleri için çok geçti" dedi.

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