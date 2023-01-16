Bakan Koca'dan hastane randevularına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iptal edilmediği halde gelinmeyen randevu oranlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, “İptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranı Aralık ayının ilk 10 gününde yüzde 19,9’a kadar geriledi. 1-10 Ocak arasında bu oran yüzde 13,6’ya düştü. Hassasiyet gösterenlere teşekkür ediyorum. Azalan orana rağmen, 1-10 Ocakta iptal edilmeden gelinmeyen randevuların sayısı 705 bin” ifadelerini kullandı.