Amanoslar'da PKK'nın mühimmat depoları bulundu

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından, PKK-KCK/PYD-YPG silahlı terör örgütü faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Amanoslar kırsalında terör örgütünün barınma alanlarına yönelik yapılan Eren Kış-2 Şehit Jandarma Er Hasan Akpınar Operasyonu kapsamında 3 depo tespit edildi.



Depo içerisinde PKK/KCK terör örgütüne ait 1 adet roketatar mühimmatı, 4 adet EYP düzeneği, 2 adet fünye, 3 kilogram amonyum nitrat, 1 adet piknik tüpü, 4 adet M-16 piyade tüfeğine ait kütüklük ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.



Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler olay yerinde imha edildi.