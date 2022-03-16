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Amanoslar'da PKK'nın mühimmat depoları bulundu

Hatay’da Amanoslar kırsalında terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen 3 depoda rekotatar mühimmatı, 4 adet el yapımı patlayıcı düzeneği ve 3 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

16.03.2022 - 17:38 |
Amanoslar'da PKK'nın mühimmat depoları bulundu

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından, PKK-KCK/PYD-YPG silahlı terör örgütü faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Amanoslar kırsalında terör örgütünün barınma alanlarına yönelik yapılan Eren Kış-2 Şehit Jandarma Er Hasan Akpınar Operasyonu kapsamında 3 depo tespit edildi.

Depo içerisinde PKK/KCK terör örgütüne ait 1 adet roketatar mühimmatı, 4 adet EYP düzeneği, 2 adet fünye, 3 kilogram amonyum nitrat, 1 adet piknik tüpü, 4 adet M-16 piyade tüfeğine ait kütüklük ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler olay yerinde imha edildi.

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