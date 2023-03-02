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Altılı masa toplantısı sonrası ortak açıklama: Aday 6 Mart'ta duyurulacak

Altılı Masa toplantısı sonrası yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz." ifadeleri yer aldı. #seçim2023

02.03.2023 - 19:51 |
Altılı masa toplantısı sonrası ortak açıklama: Aday 6 Mart'ta duyurulacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yapılan 6'lı masa toplantısında Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusu görüşüldü.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarının ortak imzası ile yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz." #seçim2023

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