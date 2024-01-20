Alper Gezeravcı'nın yakınları kapsülün istasyona kenetlenmesini heyecanla izledi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotun uzay yolculuğu, 19 Ocak'ta Türkiye saatiyle 00.49'da ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'da gerçekleştirildi. Gezeravcı ve 3 astronotun içerisinde bulunduğu Falcon 9 roketi, canlı yayınlanan geri sayımından sonra uzay yolculuğuna başladı. Bu tarihi olay, Türkiye'de de heyecanla takip edildi. Astronot Gezeravcı'nın memleketi Mersin'de ise ayrı bir heyecan yaşandı. Mersin'in Silifke ilçesinde Anıt Meydanı'nda toplanan yüzlerce Silifkeli, kurulan dev ekrandan tarihi anı takip etti. Gezeravcı'nın yolculuğu öncesi dualar okundu. Daha sonra hep birlikte geri sayım yapıldı. Roketin yükseldiği anda ise herkes ayağa kalkıp alkışladı. .

KAPSÜLÜN KİLİTLENMESİNİ TAKİP ETTİLER

Alper Gezeravcı'nın amcası Eşref Gezeravcı, halası Fatma Gezeravci Deniz, amcasının kızı Müjgan Gezeravcı'nın da aralarında olduğu yakınları, evlerinden kapsülün uzaya ulaşmasını izledi. Hala Fatma Gezeravcı Deniz, "Çok mutluyuz çok gururluyuz kendisinden. Çok heyecanlı uğurladık. Sabaha kadar uyuyamamıştık. Heyecandan kalbimiz yerinden çıkacak gibiydi. Onu Allah'a emanet ettik. Çok ders çalışan efendi bir çocuktu. Tatillerde bayramlarda görüyorduk. Çok gurur duyduk" dedi.

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Amca Eşref Gezeravcı ise gurur duyduklarını belirtirken, "Eş dost ve akrabaları onunla gurur duyuyor. Geldikten sonra kendilerine uzayla ilgili neler yaşadığını sormak için sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu