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Alper Gezeravcı’dan uzayda yemek paylaşımı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Axiom Mission ekibinden Komutan Michael Lopez-Alegria ile yemek yerken çekilmiş fotoğrafını p

26.01.2024 - 09:44 | | Şara Zehra ÖZBEY, (DHA)
Alper Gezeravcı’dan uzayda yemek paylaşımı

Alper Gezeravcı paylaşımında, “Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Komutan Michael ile yemek keyfi!” ifadelerini kullandı. Michael Lopez-Alegria ise aynı paylaşımı yaparak, “İlk Türk astronot ile Uzay İstasyonu'nda yemek keyfi!” ifadelerine yer verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır paylaşımı alıntılayarak, “Afiyet olsun” dedi.

 

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