Alper Gezeravcı’dan uzayda yemek paylaşımı

Alper Gezeravcı paylaşımında, “Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Komutan Michael ile yemek keyfi!” ifadelerini kullandı. Michael Lopez-Alegria ise aynı paylaşımı yaparak, “İlk Türk astronot ile Uzay İstasyonu'nda yemek keyfi!” ifadelerine yer verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır paylaşımı alıntılayarak, “Afiyet olsun” dedi.