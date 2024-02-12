Alper Gezeravcı bugün Ankara'ya dönüyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile ilgili 'adam yurda dönüyor' yazılı paylaşım yaptı. Gezeravcı'nın bugün Ankara'ya dönüş yapması bekleniyor.
12.02.2024 - 09:36 |
Türkiye'nin tarihi uzay misyonu başarıyla tamamlandı.
Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronottan oluşan Axiom-3 mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı, 10 Şubat'ta ABD'de Florida açıklarına indi.
Sağlık kontrolleri tamamlanan Gezeravcı'nın bugün Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın olduğu fotoğrafı ve 'Gurur Duy Türkiye' etiketiyle birlikte, 'adam yurda dönüyor' yazılı paylaşım yaptı.
“Adam yurda dönüyor.” #GururDuyTürkiye 🧑🚀🇹🇷 pic.twitter.com/EzsRNstSPT— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 11, 2024