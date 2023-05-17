Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Alman polisi, Sabah gazetesinin Frankfurt'taki ofisine baskın düzenledi. Gazetenin Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay gözaltına alındı.

Alman polisi, İsmail Erel ve Cemil Albay'ın evlerinde ve Sabah gazetesinin Avrupa ofisinde aramalar gerçekleştirildi ve bilgisayarlarla telefonlara el koydu. Baskının hangi amaçla yapıldığı hakkında henüz yeterli bilgi bulunmadığı aktarıldı.

TÜRKİYE DEVREDE

İki gazetecinin serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı ve meslek örgütlerinin devreye girdikleri öğrenildi.

ALMANYA ANKARA BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi saat 16.30'da Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sabah Gazetesi'nin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından bugün gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmaları Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir. Bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz" denildi.

"TÜM ELEKTRONİK CİHAZLARA EL KONULDU"

A News Haber Koordinatörü Orhan Sali, "Biz de öğlen saatlerinde aldık haberi. 2 arkadaşımızın evlerine baskın düzenleniyor. Baskınla birlikte evde 4 saat arama gerçekleşiyor. Arkadaşlarımız sonra gözaltına alınmak üzere polis merkezine götürülüyor. Bize saatler sonra bilgi verildi. Ofiste daha sonra aramalar yapıldı. Arkadaşlarımızın bütün elektronik cihazlarına el konuldu. Peki neden böyle bir operasyon yapıldı? Cevheri Güven isimli bir kişi tarafından şikayet yapıldığını öğrendik. Cevheri Güven'in öteden beri FETÖ ile iltisaklı olduğunu biliyoruz. Biz Almanya'nın basın özgürlüğü üzerine söylemlerinin ne kadar yersiz olduğunu bir kez daha gördük." dedi.

BAKAN BOZDAĞ: KABUL EDİLEMEZ DURUM

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sabah gazetesine baskın yapılmasına ve Türk gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi: Bozdağ, "Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay’ın FETÖ terör örgütü mensuplarının şikayeti üzerine göz altına alınmasını kınıyorum. Almanya’nın bu tutumu teröristleri koruma altına alıp, haber verme görevini yerine getiren gazetecilere yönelik kabul edilemez bir tutumdur. Almanya’nın basın özgürlüğüne yönelik bu tutumunu kınıyor, gazetecileri derhal serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.