Ömer Çelik: Almanya basın özgürlüğüne saygı göstermelidir

Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Almanya basın özgürlüğüne saygı göstermelidir… Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay’ın FETÖ’cülerin şikayeti üzerine gözaltına alınmasını kınıyoruz. FETÖ’cüler bulundukları her ülke için güvenlik tehdididirler. Almanya’nın dikkate alması gereken budur…