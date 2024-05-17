All Eyes on Refah ne demek? İsrail-Gazze savaşı

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri saldırısı, 7 Ekim'den bu yana 13.800'ü çocuk olmak üzere 33.000'den fazla Filistinliyi öldürdü. 6 Mayıs Pazartesi günü İsrail güçleri binlerce kişiye Refah'ın bazı kısımlarından kaçma emri vermeye başladı. 600.000'i çocuk olmak üzere bir milyondan fazla kişi Refah'ta barınmaya devam ettikleri için zorla yerinden edilme riskiyle karşı karşıya.

All Eyes on Refah ne demek?

"Tüm gözler Rafah'ta" ifadesi saldırılara dikkat etmelerini isteyen bir eylem çağrısı.