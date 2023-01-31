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Başarır ve Türkkan hakkında, dokunulmazlığın kaldırılması kararı

TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı.

31.01.2023 - 16:41 | | Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)
Başarır ve Türkkan hakkında, dokunulmazlığın kaldırılması kararı

TBMM Hazırlık Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya başkanlığında, İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın 'şehit yakınına hakaret' ve 'basit yaralama', CHP'li Ali Mahir Başarır'ın 'mahkeme heyetine müdahale ve saygısızlık' suçlamasından dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle toplandı. Komisyonun bugünkü toplantısında, İYİ Partili Türkkan'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan talep ettiği belgeler incelendi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Komisyon Başkanı Özkaya, "Bugünkü toplantımızda Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın savunmasını okuduk. Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile ilgili hem dosyayı okuduk hem de dosyadaki videoları izledik. Aile Bakanlığı'na, Lütfü Türkkan'ın küfrettiği kişinin terör mağduru olup olmadığını sorduk. Bakanlık yazılı olarak, kişinin terör mağduru olduğunu ve kardeşinin şehit kontenjanından işe girdiğini, Adalet Bakanlığına atandığını söyledi. Bugün de komisyon üyeleri ile birlikte dosyayı yeniden müzakere ettik. Yaptığımız müzakere çerçevesinde; iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdik" dedi.

Özkaya, bu yönde hazırladıkları raporu ve görüşlerini Anayasa Adalet Karma Komisyonuna sunacaklarını ifade ederek, "Bundan sonrası Karma Komisyonun ve Genel Kurulun takdirindedir" diye konuştu.

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