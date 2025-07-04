Alevler yola doğru ilerliyor! Aydın-İzmir Otoyolu trafiğe kapatıldı

İzmir'in Buca ilçesi Kaynaklar mevkiinde saat 15.50 sıralarında başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine ekipler bir yandan tahliye işlemlerini yürütürken, yangına hem havadan hem karadan müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevler Aydın yönüne doğru ilerlemeye başlarken, yangın Aydın İzmir Otoyolu'na yaklaştı. Söndürme çalışmalarının yanı sıra tedbirler de alınmaya devam ederken, Karayolları Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile Aydın-İzmir Otoyolu'nun trafiğe kapatıldığını duyurdu. Konu ile ilgili yapılan açıklamada "İzmir-Aydın Otoyolu, Çeşme Otoyolu Ayrımı Kavşağı ile Havalimanı Kavşağı arasında Yıldızköy mevkiinde çıkan yangın nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştır" ifadeleri yer aldı.