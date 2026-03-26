Alevler bir anda yükseldi: Küçükçekmece'de otomobil küle döndü

26.03.2026 - 08:38Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle sönen yangından sonra otomobil küle döndü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi Hatboyu Caddesi'nde çıktı. Seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı.

Bunun üzerine sürücü otomobilini durdurdu. Çevredeki kişilerin yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştığı alevler ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralanan kimsenin olmadığı yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, otomobilde ise hasar meydana geldi.

