Alevler bir anda her yeri sardı! D-100 yan yolda trafik kilitlendi
10.06.2026 - 14:15Güncellenme Tarihi:
Küçükçekmece D-100 Karayolu Beşyol mevkiinde korku dolu anlar yaşandı! Kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen binadan yükselen alevler çevrede büyük paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu yan yol Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
İstanbul Küçükçekmece Gültepe Mahallesi D-100 Karayolu Avcılar istikametinde Beşyol mevkiinden kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen binada öğle saatlerinde yangın çıktı.
Binadan alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Binadan çıkan yoğun duman nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.
1 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI
Haberlerimizi Google'da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu Yan yol Avcılar istikameti Beşyol mevkiinde güvenlik nedeniyle 1 şerit trafiğe kapatıldı.
Avcılar istikametinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.