Muğla'da orman yangını! Alevler büyüyor, Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zirai alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Alevlerin etkili olduğu bölgede Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapatılırken, Seydikemer Devlet Hastanesi tedbir amaçlı tahliye edildi.
kaynak olarak ekleyin
Edinilen bilgiye göre, Bayır Mahallesi’ndeki zirai alanda çıkan yangın ormanlık bölgeye sıçradı. Sık ormanlık alanda etkili olan alevler rüzgarın etkisi ile büyüdü.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına 5 uçak, 11 helikopter ile havadan, 40 arazöz, 1 iş makinesi 261 personel ile karadan müdahalesi devam ediyor.
Karayolu ulaşıma kapatıldı
Alevlerin etkisini gösterdiği Fethiye-Antalya karayolunda ulaşımın tedbir amaçlı kapatıldığı öğrenildi. Gerekli çalışmaların ardından yolun tekrar trafiğe açılacağı öğrenildi.
HASTANE TAHLİYE EDİLDİ
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangın sonrası, Seydikemer Devlet Hastanesi tedbir amaçlı tahliye ediliyor. Hastanedeki hastalar, ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürülüyor. Bölgede yangın söndürme ekiplerinin alevlerin hastaneye ulaşmaması için çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.