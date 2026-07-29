Muğla'da orman yangını! Alevler büyüyor, Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapandı

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Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına 5 uçak, 11 helikopter ile havadan, 40 arazöz, 1 iş makinesi 261 personel ile karadan müdahalesi devam ediyor.