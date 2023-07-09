Alacak verecek tartışmasında kan aktı! 1 ölü, 4 yaralı

Olay, sabah saatlerine doğru Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu 4. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kumarhane olarak işletildiği ileri sürülen bir mekanda alacak verecek meselesi yüzünden taraflar arasında tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönen olayda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.