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Alacak verecek kavgası kanlı bitti!

Erzurum’da aralarında alacak verecek davası yüzünden iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

01.12.2021 - 09:18 |
Alacak verecek kavgası kanlı bitti!

Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 23.30 sıralarında Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Daha önce aralarında alacak verecek konusu olan iki taraf mahallede karşılaştı. İki taraf arasında sözlü tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

Taraflardan Zafer H., Abdullah B. ve Mehmet T. diğer taraf olan Şahin T.’nin üzerine yürüyerek belinden çıkarttıkları silahla Şahin T.'yi ayağından vurdular.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Şahin T. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olay yerinden araçla uzaklaşan 3 şüpheli şahıs ise polisin yakın takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

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