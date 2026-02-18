GAZETE VATAN ANA SAYFA
Akyazı'da 20 kamyon dolusu çöpü 25 yılda evinde biriktirmiş

18.02.2026 - 19:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (İHA)

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 76 yaşındaki adamın 25 yıldır evinde biriktirdiği çöpler, ekipleri harekete geçirdi. İki günde yaklaşık 20 kamyon çöp çıkartılan evde çalışmalar devam ediyor.

Yeni Mahalle’de İ.T.’ye (76) ait olduğu öğrenilen evde, vatandaşların ihbarıyla ekipler evde inceleme başlattı. Bölgeye gelerek inceleme yapan ekipler, iki katlı evin alt katının tamamen çöplerle dolu olduğunu tespit ederek harekete geçti.

Belediye ekipleri, ev ve bahçe bölümünde biriken atıkları iş makinesi ve kamyonlar eşliğinde tahliye etmeye başladı. Ev içinden ve eklentilerinden çıkarılan çok sayıda atık, kontrollü bir şekilde kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Çalışma süresince polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de muhtemel durumlara karşı hazır bekledi. Yapılan müdahale sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken yaklaşık iki gündür devam eden çalışmalarda 20 kamyona yakın çöp çıkarıldı.

Çalışmaların yarında devam edeceği öğrenildi.

