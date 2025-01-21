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Aksaray'da yangın! 3 yaşındaki Ecrin hayatını kaybetti 'Çocuğu evde uyutmuştum'

Aksaray'da tek katlı evde çıkan yangında 3 yaşındaki Ecrin Argun hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

21.01.2025 - 17:34 | | Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)-
Aksaray'da yangın! 3 yaşındaki Ecrin hayatını kaybetti 'Çocuğu evde uyutmuştum'

Yavuz Sultan Mahallesi'nde tek katlı kerpiç müstakil evde, saat 16.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. O sırada kümesteki hayvanları sulayan anneanne Meryem Argun (59), içerideki 4 torununu evden çıkardı. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangına uykuda yakalanan Ecrin Argun’un cansız bedenine ulaştı.

Aksarayda yangın 3 yaşındaki Ecrin hayatını kaybetti Çocuğu evde uyutmuştum

 'ÇOCUĞU EVDE UYUTMUŞTUM'

Tahliye sırasında dumandan etkilenen anneanne Argun ile 4 torunu tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Meryem Argun, "Çocuğu evde uyutmuştum. O sırada hayvanları sulamak için dışarı çıktım. Bir anda gürültü duydum. Eve koştum, içeri duman doluydu. Giremedik eve, 6 kişiydik. Evde Ecrin uyuyordu. Ateş yakabilecek durumda da değildi" dedi. Evin tavanı çökerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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