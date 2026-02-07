GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAksaray'da şiddetli sağanak üreticilerin yüzünü güldürdü
HaberlerGündem Haberleri Aksaray'da şiddetli sağanak üreticilerin yüzünü güldürdü

Aksaray'da şiddetli sağanak üreticilerin yüzünü güldürdü

07.02.2026 - 19:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AKSARAY (İHA)

Aksaray'da şiddetli sağanak üreticilerin yüzünü güldürdü

Aksaray'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkisini artırarak devam ediyor.

Türkiye'nin en kurak illeri arasında yer alan ve nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkisini artırarak devam ediyor. Kent genelinde ve özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağış şehir merkezinde de etkili olurken, yağış nedeniyle yaya ve araç trafiğinde de düşüş yaşandı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı bomboş kalırken, trafikte de araç sayıları azaldı. Yağışın gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor. Öte yandan sağanak yağış üreticilerin de yüzünü güldürdü.

Güncel Haberler

Bayburt’un 2 bin 400 rakımlı Aydıntepe Yaylası’nda kış festivali coşkusu
#Gündem

Bayburt’un 2 bin 400 rakımlı Aydıntepe Yaylası’nda kış festivali coşkusu

Gercüş'te otomobil şarampole yuvarlandı, aynı aileden 5 kişi yaralandı
#Gündem

Gercüş'te otomobil şarampole yuvarlandı, aynı aileden 5 kişi yaralandı

Muş’ta Sporla Isınan Gençlik! Şehirde Kar Festivali renkli görüntülere sahne oldu
#Gündem

Muş’ta Sporla Isınan Gençlik! Şehirde Kar Festivali renkli görüntülere sahne oldu