Aksaray'da hasarlı kaza sonrası ortalık karıştı, 5 kişi gözaltına alındı

Olay, Fatih Mahallesi Şehit Özel Harekât Polisi Önder Güzel Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kavşakta 2 araç maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kazadan mütevellit taraflar aralarında anlaşamayınca önce sözlü tartışma çıktı sonra da kavgaya dönüştü. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekip tarafları ayırmak istedi. Bu sırada taraflardan bazıları polis memurlarına direnince ekip telsizden olay yerine acil takviye istedi. Takviye anonsunun ardından adrese çok sayıda polis gönderildi. Kaza mahalline gelen ekipler güçlük çıkaran taraflara müdahale ederek etkisiz hale getirildikten sonra kelepçelenerek gözaltına alındı. B.Ş.,G.İ., R.Ş., A.G. ve H.Ö. isimli 5 şüpheli şahıs polis aracı kafesine bindirilerek karakola götürüldü.

Polisin incelemeyi sürdürdüğü olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.