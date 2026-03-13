Aksaray’da devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

13.03.2026 - 20:03

Kaynak: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA)

Aksaray’da devrilen traktörün altında kalan çiftçi Ali Altın (87), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Çavdarlılar köyünde meydana geldi. Ali Altın, tarlasını kontrol etmek için traktörüyle yola çıktı. Altın, kontrolünü yitirdiği traktör devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan Altın'ın öldüğü belirlendi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Altın’ın cenazesi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, kaza ilgili soruşturma başlattı.

Edirne'de engelli derneğinde kira borcu nedeniyle başlatılan tahliye işlemini, vali durdurdu
#Gündem

Edirne'de engelli derneğinde kira borcu nedeniyle başlatılan tahliye işlemini, vali durdurdu

Zonguldak'ta işçi servisi ile otomobil çarpışt: Çok sayıda yaralı var
#Gündem

Zonguldak'ta işçi servisi ile otomobil çarpışt: Çok sayıda yaralı var

Çorum'da otomobil, TIR’a arkadan çarptı 1 kişi yaralandı
#Gündem

Çorum'da otomobil, TIR’a arkadan çarptı 1 kişi yaralandı