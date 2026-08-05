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İstanbul'da organize suç örgütüne darbe! 7 gözaltı

05.08.2026 - 17:07Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca / Muhabir
Bengül Arıca / Muhabir
İstanbul'da organize suç örgütüne darbe! 7 gözaltı

İstanbul'da 4 ilçede meydana gelen kasten yaralama, kundaklama ve iş yeri kurşunlama olaylarının izini süren polis ekipleri, yaklaşık 198 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Çatalca ve Bağcılar'da gerçekleştirilen baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 1 ruhsatsız tabanca ile 1 çelik yelek ele geçirildi.

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İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak suç örgütleriyle mücadele kapsamında, liderleri hakkında uluslararası arama kararı olan, yurt dışındaki A.A'nın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda Esenler’de 'kasten yaralama', Beşiktaş ve Sarıyer’de 'kundaklama' ile Kağıthane’de 'iş yeri kurşunlama' olmak üzere 4 ayrı olayın aynı suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatıldı.

198 GÜVENLİK KAMERASI DİDİK DİDİK İNCELENDİ

Ekipler, yaklaşık 214 kilometrelik güzergaha ait 198 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek elde edilen bilgiler doğrultusunda güzergah üzerindeki ilçelerde denetleme noktaları oluşturdu. Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından dün Çatalca’da faaliyet gösteren otele operasyon düzenlendi.

7 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, eş zamanlı olarak Bağcılar’da durdurulan bir araçta bulunan 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7’ye yükseldi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 1 çelik yelek ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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