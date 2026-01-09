Aksaray’da buzlu yolda motosiklet kaydı, yola savrulan kurye yaralandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
09.01.2026 - 23:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AKSARAY (İHA)

Aksaray’da buzlu yolda kayarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çiftlik Mahallesi E-90 Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir kavşağı istikametine seyreden İ.Ç. (25) yönetimindeki 68 AFY 032 plakalı motosiklet, buzlu yolda kayarak devrildi. Motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu kazayı gören diğer sürücüler araçlarını park ederek, yaralı sürücüyü yoldan alıp kaldırıma yatırdı. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

