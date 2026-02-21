Aksaray’da arkadaşların bıçaklı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
21.02.2026 - 23:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AKSARAY (İHA)

Aksaray’da iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki genç yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde, Mehmet U. (19) ile ismi belirlenemeyen arkadaşı arasında tartışma çıktı. Cadde üzerinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Mehmet U., arkadaşı tarafından karın ve bacak kısmından bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Yaralı genç ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

