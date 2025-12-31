GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAKOM uyardı! İstanbul'daa kar etkisini artıracak
HaberlerGündem Haberleri AKOM uyardı! İstanbul'daa kar etkisini artıracak

AKOM uyardı! İstanbul'daa kar etkisini artıracak

31.12.2025 - 19:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

AKOM uyardı! İstanbul'daa kar etkisini artıracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM tarafından İstanbul için kar yağışı uyarısı yayınlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un son raporuna göre, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren hafif şekilde başlaması beklenen yağışların perşembe sabahı saatlerinden itibaren etkisini arttıracağı Avrupa Yakası kuzeyi ve Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren hafif şekilde başlaması beklenen yağışların perşembe sabahı saatlerinden itibaren etkisini arttıracağı Avrupa Yakası kuzeyi ve Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor" açıklaması yapıldı.

Güncel Haberler

Adıyaman'da karda mahsur kalan çoban ve 800 küçükbaş hayvan kurtarıldı
#Gündem

Adıyaman'da karda mahsur kalan çoban ve 800 küçükbaş hayvan kurtarıldı

1 Ocak 2026 Çağrı, Hakmar, Onur, Mopaş, Happy Center marketler açık mı? İşte zincir market çalışma saatleri
#Gündem

1 Ocak 2026 Çağrı, Hakmar, Onur, Mopaş, Happy Center marketler açık mı? İşte zincir market çalışma saatleri

Kargolar yılbaşında açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak kargo çalışma saatleri
#Gündem

Kargolar yılbaşında açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak kargo çalışma saatleri