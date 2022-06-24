'AKM'de protesto' iddiasına yalanlama

İstanbul Taksim'deki AKM'de (Atatürk Kültür Merkezi) Özbekistan Sanat ve Kültürü Geliştirme Fonu tarafından Lazgi Dans Performansı sahnelendi. Program Özbekistan'ı temsilen performansın direktörü olan Saida Mirziyoyeva'nın 40 dakika geç katılımıyla başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Gösterinin geç başlamasına ilişkin seyircinin alkış tepkisini, Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan'a yönelik diye lanse edilmesi akla izana uymadığı gibi çarpıtma ve yalan haberciliğin başka bir örneği olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

Özbekistan Sanat ve Kültürü Geliştirme Fonu tarafından Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde, muhteşem bir Lazgi Dans Performansı sahnelendi. Performans, maalesef bir gecikmeyle başladı.

Özbekistan'ı temsilen performansın direktörü olan Sayın Saida Mirziyoyeva, programa yaklaşık 40 dakika geç iştirak edebildi. Bu nedenle istenmeyen bir gecikme yaşandı. Atatürk Kültür Merkezi'nde bulunan izleyiciler bu nedenle rahatsız oldular.

YALAN HABERCİLİĞİN BAŞKA BİR ÖRNEĞİ

Gösterinin geç başlamasına ilişkin seyircinin alkış tepkisini, Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan'a yönelik diye lanse edilmesi akla izana uymadığı gibi çarpıtma ve yalan haberciliğin başka bir örneği olmuştur.

Elde olmayan nedenlerle yaşanan gecikme nedeniyle izleyicilerin yüce gönlüne sığınıyoruz. Gösterilen haklı tepkiyi, bilinçli olarak yanlış yorumlayan, kişiler ve kurumlarla ilişkilendirenleri kınıyor, insafa davet ediyoruz.