AkÄ±llara durgunluk veren dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k hikayesi Her ÅŸey bir mesajla baÅŸladÄ±: Sonsuza kadar sÃ¼per zenginiz...

Ä°stanbul'da son zamanlarÄ±n en sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± olayÄ± yaÅŸandÄ±. Kendisini, Kamerunlu iÅŸ adamÄ± Killo olarak tanÄ±tan bir kiÅŸi, asansÃ¶r firmasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Hasan Ã–.'ye ulaÅŸtÄ±. Afrika'dan TÃ¼rkiye'ye yatÄ±rÄ±m yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Killo, sosyal medya Ã¼zerinden tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Hasan Ã–.'ye ortaklÄ±k teklif etti. Killo ayrÄ±ca, elindeki Ã¶zel bir kimyasal sayesinde paranÄ±n deÄŸerini yÃ¼ksek olana Ã§evirebildiÄŸini de sÃ¶yledi. Teklifleri kabul eden adamÄ±n dÃ¼nyasÄ± baÅŸÄ±na en sonunda baÅŸÄ±na yÄ±kÄ±ldÄ±.





HER ÅžEY BÄ°R MESAJLA BAÅžLADI

GeÃ§tiÄŸimiz aylarda Ä°stanbul BeyoÄŸlu'nda akÄ±llara durgunluk veren bir dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k vakasÄ± yaÅŸandÄ±. Sabah'ta yer alan habere gÃ¶re, asansÃ¶r firmasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan 40 yaÅŸÄ±ndaki Hasan Ã–., geÃ§tiÄŸimiz ay sosyal medya platformu Facebook'ta vakit geÃ§irirken hesabÄ±na bir mesaj geldi. MesajÄ±, kendisini Killo olarak tanÄ±tan Kamerunlu bir iÅŸ adamÄ± gÃ¶nderdi.

TÃ¼rkiye'den 4 bin 191 kilometre uzaklÄ±kta olan Kamerun'da yaÅŸayan, kendisine Killo ismini veren bir kiÅŸi mesajla Ã¶nce selam verip fotoÄŸrafÄ±nÄ± attÄ±. ArdÄ±ndan Ä°stanbul'da bulunan erkek kardeÅŸi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla TÃ¼rkiye'de 2 milyon dolarlÄ±k bir yatÄ±rÄ±m yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.





TEKLÄ°FÄ° KABUL ETTÄ°

Afrika'da bir asansÃ¶r firmasÄ± sahibi olduÄŸunu anlatan Killo, Afrika'nÄ±n asansÃ¶r iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir pazarÄ± olduÄŸunu da ekleyerek ortalÄ±k teklif etti. MiktarÄ± duyan Hasan Ã–. ise teklifi kabul etti. Buraya kadar bir nebze makul olan olay teklifin kabul edilmesiyle akÄ±lalmaz bir boyuta evrildi. AynÄ± gÃ¼n telefon numarasÄ±nÄ± da paylaÅŸan Killo'ya Hasan Ã–. karÅŸÄ±lÄ±klÄ± konuÅŸmayÄ± teklif etti.





"YOKSULLUÄžU BÄ°LMEYECEÄžÄ°Z"

Ailesinin nasÄ±l olduÄŸunu sordu ve hayatlarÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nda zenginliÄŸin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, "100 milyon dolar getirmeyi baÅŸardÄ±k. YoksulluÄŸu asla bilemeyeceÄŸiz" dedi.





PARALARI DÃ–NÃœÅžTÃœRÃœP GERÄ° VERECEKTÄ°

AnlaÅŸmaya gÃ¶re Kamerunlu iÅŸ adamÄ±, Hasan Ã–.'den Euro cinsinden para yatÄ±rÄ±mÄ± yapmasÄ±nÄ±, paralarÄ± verdiÄŸinde elindeki sÃ¶zde kimyasal ilaÃ§la paralara gerÃ§ek deÄŸerinin Ã¼zerinde bir dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m yapÄ±p kendisine geri verecekti. Kimyasal ilacÄ±n Fransa'dan geleceÄŸini ve bulunmasÄ±nÄ±n zor olduÄŸunu sÃ¶yleyen Killo'ya Hasan Ã–. bir an Ã¶nce iÅŸlemin yapÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶demelerinin olduÄŸunu dile getirdi.





Ä°ÅžÄ°N BAÅžINDA DOKTOR ALBERTO, PATRON Ä°SE BAY SMITH...

Killo, iÅŸin baÅŸÄ±nda "Doktor Alberto" onun da Ã¼zerinde patron olarak "Bay Smith" isimli kiÅŸinin olduÄŸunu sÃ¶yledi. AkÄ±lalmaz bir ÅŸekilde bu duruma inanan Hasan Ã–. gÃ¼ndÃ¼z "gÃ¼naydÄ±n", gece "iyi geceler" mesajlarÄ± attÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkisinde Kamerunlu Killo ile inanÄ±lmaz bir yakÄ±nlÄ±k kurdu. Killo'ya "efendim" diye hitap etmeye baÅŸladÄ±.Â





35 BÄ°N EUROYU KÄ°LLO'NUN KARDEÅžÄ°NE TESLÄ°M ETTÄ°

HiÃ§ parasÄ± yokken kredi Ã§eken adam, bankadan tam 35 bin Euro aldÄ±. Bu anlarda ise daima Killo'ya bildirdi. ParalarÄ± gÃ¶ren Kamerunlu iÅŸ adamÄ±, kardeÅŸinin kendisini Taksim'de bir otelde beklediÄŸini ve teslimatÄ± yapmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.





"SONSUZA KADAR SÃœPER ZENGÄ°NÄ°Z"

EndiÅŸe etmemesini, Doktor Alberto ve Bay Smith'in iÅŸlerini profesyonel bir ÅŸekilde yapacaklarÄ±nÄ± ekledi. "GÃ¼venebilir miyiz?" diye soru sorma refleksi gÃ¶sterebildiÄŸinde ise "Sana sonsuza kadar dÃ¼rÃ¼st olacaÄŸÄ±m. GÃ¼ven, korkma, kendini strese sokma. Her ÅŸey iyi olacak. Sana asla ihanet etmeyeceÄŸim. Sonsuza kadar sÃ¼per zenginiz" yanÄ±tÄ±nÄ± aldÄ±.Â





"PAKETÄ° EVE GÄ°DENE KADAR AÃ‡MA"

Ancak Ã¶ngÃ¶rmenin zor olmadÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde iÅŸler iyiye gitmedi. Bir otelde Killo'nun kardeÅŸi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ kiÅŸiyle buluÅŸan Hasan Ã–., 35 bin Euro parayÄ± teslim etti. Killo'nun kardeÅŸi ise "ParanÄ± 100 bin dolar daha artÄ±rÄ±p sana geri veriyorum ama paketi eve gidene kadar aÃ§ma" dedi.





DÃœNYASI BAÅžINA YIKILDI

Eve gidip paketi aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nda paralarÄ±n sahte olduÄŸunu anlayÄ±p dÃ¼nyasÄ± baÅŸÄ±na yÄ±kÄ±lan Hasan Ã–. suÃ§ duyurusunda bulundu. "Kamerunlu vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan dolandÄ±rÄ±ldÄ±m" diyen Hasan Ã–.'nÃ¼n ÅŸikayeti Ã¼zerine soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (Kaynak: Mynet)