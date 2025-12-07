Akdeniz'e lapa lapa kar yağdı! Her yer beyaza büründü

Mersin’de meteorolojinin günler önce uyarısını yaptığı yağışlı hava etkisini göstermeye başladı. Kentin sahil kesimlerinde sağanak yağmur etkili olurken, yüksek rakımlarda kar yağışı görüldü.

Erdemli ilçesinde Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan Evdilek ve Toros yaylaları, gece boyunca etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı, bölgede kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yağışların gün içinde aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.