Haberler Gündem Haberleri Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem ABONE OL Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 23.03.2024 - 08:15 | Son Güncellenme: 23.03.2024 - 08:15 Güncelleme: 23.03.2024 - 08:15 Akdeniz deprem 8 ilde "Bozdoğan-15" operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem İstanbul'da kaza yapan motosikletli polis memuru şehit oldu Rusya'daki saldırıya Türkiye'den peş peşe kınama mesajları Kar yağışı geri dönüyor! Lapa lapa yağacak, saatler sonra başlıyor, İstanbul için alarm verildi Özel indirim izdihamı çeyiz evi açılışına engel oldu Korkulukları yıkıp bina ile istinat duvarı arasına düşen otomobilin sürücüsü kurtarılamadı Sel meydana geldi! Yollar çöktü Depremde 89 kişiye mezar olan binanın müteahhitleri için son karar verildi RTÜK'ten 31 Mart açıklaması: Seçimden önceki 10 gün anket yayınlanamaz GÜNCEL HABERLER 8 ilde "Bozdoğan-15" operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem Rusya Moskova'da konsere kanlı saldırı! Ölü sayısı giderek artıyor, saldırıyı üstlendiler