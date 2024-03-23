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Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23.03.2024 - 08:15 |
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

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Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
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