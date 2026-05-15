Akaryakıt istasyonuna dalan otomobil dehşet saçtı

Kaza, Alaplı-Ereğli Karayolu Göktepe altı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaplı istikametinden Ereğli yönüne seyir halinde olan H.Y. idaresindeki 67 TL 973 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Metrelerce savrulan otomobil, yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonuna dalarak önce içerideki başka bir araca, ardından da o esnada istasyonun yakınındaki bankta oturan çocuklara çarptı.

Kazada istasyonun yakınında bulunan bankta oturan G.D., A.D., B.D., Y.S. ve E.A. isimli 5 çocuk ile otomobil sürücüsü H.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan çocuklardan G.D. ve A.D. isimli kardeşlerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.