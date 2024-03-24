GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" bugün yapılacak
ABONE OL

AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" bugün yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerine doğru en büyük mitinglerinden birini bugün İstanbul'da gerçekleştirecek.

24.03.2024 - 08:40 |
AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" bugün yapılacak

31 Mart seçimleri için geri sayım başladı...31 Mart seçimleri için geri sayım başladı...

Sandığa gitmeye günler kala İstanbul, Ak Parti'nin "Yeniden İstanbul mitingine" ev sahipliği yapacak.

Miting programlarına 10 Şubat’ta Zonguldak’ta başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun mesaisi devam ediyor. 

Saat 14.00’te başlayacak mitingin adresi Atatürk Havalimanı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbullulara seslenecek.

Miting alanına kolaylıkla ulaşım sağlanabilmesi için çalışmalar sürüyor. Vatandaşlar 15 ayrı noktadan miting alanına girebilecek.

GÜNCEL HABERLER

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden? 31 Mart 2024 AK Parti, CHP, İYİ Parti adayları kimler? İşte YSK aday listesi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden? 31 Mart 2024 AK Parti, CHP, İYİ Parti adayları kimler? İşte YSK aday listesi
Arabası olan herkesi yakından ilgilendiriyor! Trafik cezaları ile ilgili yeni gelişme: Park cezası yazamayacak

Arabası olan herkesi yakından ilgilendiriyor! Trafik cezaları ile ilgili yeni gelişme: Park cezası yazamayacak
AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" bugün yapılacak

AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" bugün yapılacak